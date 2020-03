Dai bambini delle elementari di Bomporto donati 500 euro al Policlinico

Dai bambini delle elementari di Bomporto donati 500 euro al Policlinico. Spiegano dal comitato genitori ObiettivoElemantare di Bomporto che il 13 marzo scorso hanno deciso di devolvere parte dei fondi raccolti durante le varie iniziative e destinati alle necessità dei ragazzi delle scuole elementari, per sostenere le attività dell’ospedale Universitario di Modena per contribuire anche se in minima parte a combattere questa pandemia che sta colpendo tutto il nostro paese.

Il nostro statuto definisce che i fondi devono essere destinati alle attività dei ragazzi della scuola, ma quale miglior attività è sostenere anche se indirettamente le cure di un genitore, un nonno uno zio o un fratello o medico che aiuta gli altri tutte persone che rendono la vita di un bambino migliore con la loro presenza. Alla nostra iniziativa hanno poi aderito autonomamente altri gruppi di volontariato del nostro comune con loro donazioni alla medesima struttura. Siamo felici di essere stati da esempio per altri ed ancora più felici se i nostri fondi serviranno per procurare sollievo al prossimo.

Analoga iniziativa è stata portata avanti anche dai bambini di Bastiglia

Il Comitato Genitori ( qui il loro sito ) ha lo scopo di rafforzare la collaborazione dei genitori e fornire tutti gli apporti necessari ad accrescere l’esperienza scolastica degli alunni, facendo particolare riferimento alle istanze emerse dai Consigli di Classe e dalle Assemblee dei Genitori. Il Comitato si occupa della promozione e della realizzazione di iniziative culturali, sportive e ludiche per la valorizzazione dell’attività educativa e dello stare insieme. Da anni Obiettivo Elementare cura “Primavera in maschera”, la festa di Carnevale che anima il centro cittadino di Bomporto! Le attività promosse dall’Associazione hanno contributo alla realizzazione di nuovi progetti e a donazioni di strumenti ed attrezzature alla Scuola Primaria Marco Polo di Bomporto.

