RAVARINO, MARTEDì 31 MARZO 2020 – Nuovo decesso per Coronavirus a Ravarino. Ne dà notizia il Comune di Ravarino.

Oggi non sono stati registrati nuovi casi di positività al Covid-19, ma è stata una giornata triste per la notizia, di poco fa, di un nostro concittadino che non è riuscito a vincere la battaglia contro la malattia, anche se il dato non è ancora ufficializzato. Si tratta del secondo caso, dopo quello del 63 enne che perse la vita il 13 marzo scorso

Alla famiglia esprimiamo, in questo momento difficile, le condoglianze di tutta l’Amministrazione Comunale e della comunità intera