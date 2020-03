Disabilità e diritto al lavoro – “Non impariamo per la scuola, ma per la vita” Seneca

Si chiama “Disabilità e lavoro” la nuova rubrica che Sul Panaro ha deciso di ospitare sulle sue pagine. La tiene l’esperta di risorse umane Francesca Monari.

Sarà uno spazio in cui parleremo di tutti i problemi connessi all’inserimento prefessionale di persone con disabilità, certificata e e non, cercando da dare tutti i punti di vista. Faremo parlare gli imprenditori per capire quali sono i profili più interessanti e se vivono l’obbligo di inserimento lavorativo come un limite o come un’opportunità. Daremo spazio ai formatori e ai responsabili delle risorse umane, mostreremo obblighi di legge e novità normative. E naturalmente, ci saranno anche i lavoratori o aspiranti tali. Uno spazio per tutti, per capire meglio questo complesso mondo.

Oggi parliamo di formazione con Irina Sansò, responsabile di area presso ForModena, una società che unisce le tre agenzie formative pubbliche del territorio nelle sedi di Modena, Carpi e Rivara di San Felice sul Panaro. Dal 2002, si occupa di progettazione, coordinamento, gestione di varie tipologie di attività ed in particolare da circa 8 anni è la referente per la medesima società (ente capofila) dei progetti (in partenariato con altri enti) Fondo Regionale Disabili, rivolti a persone adulte iscritte al Collocamento mirato – L.68/99”