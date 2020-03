Don Xavier Kannattu nominato parroco di San Pietro in Vincoli a Limidi di Soliera

LIMIDI DI SOLIERA – E’ don Xavier Kannattu il nuovo parroco della parrocchia di San Pietro in Vincoli a Limidi di Soliera. Dopo aver svolto gli ultimi sei anni di ministero come parroco a Gargallo l’Amministratore Apostolico monsignor Erio Castellucci e il Collegio dei Consultori lo hanno ritenuto idoneo a iniziare il cammino di parroco nella bella e più complessa realtà di Limidi.

Don Xavier Kannattu è nato a Eramalloor, Diocesi di Cochin, nello stato del Kerala (India), 37 anni fa, ordinato diacono nel 2009 da monsignor Elio Tinti, ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale nel 2010 da monsignor Joseph Kariyil, Vescovo di Cochin. Per tre anni è stato viceparroco nella popolosa parrocchia di San Giuseppe Artigiano, aiutando con grande fraternità il parroco don Lino Galavotti, che ha accompagnato fino alle soglie della morte nel 2013. Nel 2014 la nomina ad amministratore parrocchiale a Gargallo. Da vari anni è anche assistente della Branca Esploratori e Guide dell’Agesci Zona di Carpi, in cui ha collaborato con l’assistente zonale don Antonio Dotti. Don Xavier dall’ottobre 2019 è un sacerdote incardinato in Diocesi di Carpi, dove venne accolto nel 2006, insieme a don Anand Nikarthil da pochi mesi parroco a Fossoli, nella prospettiva di una proficua collaborazione pastorale tra le due Diocesi avviata da monsignor Elio Tinti, e dall’allora Vicario Generale e Rettore del Seminario monsignor Douglas Regattieri, che ne ha seguito la formazione. L’ingresso di don Kannattu a Limidi è previsto per domenica 15 marzo, salvo impedimenti dovuti alle limitazioni imposte per far fronte all’emergenza sanitaria in atto.

A seguito del trasferimento di don Kannattu, alla guida della parrocchia di San Lorenzo di Gargallo è stato nominato don don Adam Nika, attuale parroco di Santa Croce, una scelta dettata dalla logica di potenziare la collaborazione tra le comunità all’interno delle zone pastorali.

