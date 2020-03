Lasciano la Zona Rossa per farsi un viaggetto a Madrid: denunciati

Provenivano dalla zona rossa i due giovani fermati da Carabinieri: stavano andando all’aeroporto per un viaggio di piacere. I militari delle Sezione Radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un’auto con a bordo due persone, di 20 e 25 anni, provenienti da Parma.

Alla richiesta di specificare il motivo per cui si trovavano fuori dalla loro provincia hanno risposto che si stavano recando all’aeroporto per prendere un aereo per Madrid, per un viaggio di piacere. Per tale motivo i due sono stati denunciati per la violazione del DPCM sull’emergenza sanitaria e invitati a rientrare nella loro provincia.

