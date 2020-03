Due contagi da Coronavirus a Poggio Rusco

Due contagi da Coronavirus a Poggio Rusco. Lo rende noto il sindaco Fabio Zacchi.

“Ho ricevuto comunicazione dalla Prefettura che due nostri concittadini sono ricoverati all’ospedale Carlo Poma di Mantova e sono risultati positivi al test del Coronavirus Siamo in contatto con la Prefettura, le autorità sanitarie e con il medico di famiglia. I famigliari in contatto diretto coi casi positivi sono in quarantena e verranno sottoposti a tampone

Invitiamo la cittadinanza a non procurare inutili allarmismi ma a collaborare applicando in maniera rigorosa le norme di comportamento indicate nei Decreti del Governo”

