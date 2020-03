Due nuovi decessi per Coronavirus a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Due nuovi decessi per Coronavirus a San Felice. E’ il punto che fa l’Ausl venerdì 27 marzo 2020 su quanto accaduto nelle ultime 24 ore. In totale nella provincia di Modena ci sono stati 15 decessi (leggi tutti i dati), di cui uno anche a Cavezzo.

A San Felice i decessi riguardano una donna di 89 anni e di un uomo di 86 anni. Martedì scorso era morto un signore di 86 anni, sempre nella stessa cittadina. Sono quindi tre, in totale, le persone falcidiate dal Coronavirus a San Felice nel giro di pochi giorni.

Tutte le nostre notizie sull'epidemia da Coronavirus

