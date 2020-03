Ebook gratis online, il Dondolo fa il pieno di download

L’ebook più scaricato del Dondolo, la casa editrice civica digitale del Comune di Modena che in questi giorni si avvia a raggiungere quota 50 mila download per i 33 titoli pubblicati gratuitamente online, è “La sconosciuta” di Barbara Baraldi. Il testo della scrittrice modenese di Mirandola, autrice di fantasy e sceneggiatrice di Dylan Dog, è stato scaricato gratis dalla rete 5.857 volte. Seguono “I morosi di mia cugina e altri due pezzi brevi” di Sandro Campani (4.552 download), “Le armi del comunismo” di Edmondo Berselli (4.006), “Halal” di Adil Bellafqih (3.269), e al quinto posto “Siamo solo noi. Cinque scrittori raccontano Vasco” (2.915 download).

La casa editrice digitale del Comune di Modena, con sostegno di Bper Banca, diretta da Beppe Cottafavi, sta nel frattempo lavorando a nuove pubblicazioni che arricchiranno presto la sua offerta in rete, dove ad averla scoperta e ad accedervi grazie alla qualità delle pubblicazioni sono sempre più lettori che escono dalla dimensione locale e regionale, tanto che i download più numerosi arrivano da Roma, Milano, Firenze e altre città da tutta Italia.

“Scaricare i nostri ebook non costa niente – spiega Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura – e la distribuzione attraverso i portali Mlol garantisce l’accesso gratuito agli utenti di migliaia di biblioteche pubbliche, scolastiche e universitarie in Italia e all’estero. Il digitale è la nuova frontiera dei servizi bibliotecari e in un momento di emergenza sanitaria come questo aiuta a tenere vivo il rapporto tra le nostre biblioteche e i cittadini. E il Dondolo punta su digitale e biblioteche quali nuovi canali di promozione della lettura”.

Dalla fondazione nel 2017, “Il Dondolo” nella sua attività (che per il Comune si svolge attraverso le biblioteche, attive su digitale e nuove tecnologie) ha pubblicato online in formato ebook scaricabile gratuitamente da tutti, 33 scritti di tanti autori, arricchiti da copertine di artisti modenesi.

“Modena, lo sanno tutti, è città dei motori, del cibo, del bel canto e delle figurine. Il Dondolo – sostiene Beppe Cottafavi che ne è il direttore editoriale – rivela che è anche città degli scrittori. E degli artisti. Il Dondolo è il luogo ideale per leggere, pensare, per fare dondolare le idee. Una chaise longue rock, un segno dell’intelligenza e del saper fare dei modenesi, progettato a metà degli anni Sessanta dagli architetti modenesi Cesare Leonardi e Franca Stagi ed esposto nei musei del mondo. Con il Dondolo pubblichiamo libri digitali su piattaforma Mlol (Media library on line) – spiega Cottafavi – e facciamo storie digitali fatte di parole e anche di disegni. Pubblichiamo autori affermati ed esordienti”.

Tra i primi, Marco Santagata, Walter Siti, Elena Bellei, Edmondo Berselli, Stefano Massini, Ugo Cornia, Alessandro Calabrese, Sandro Campani, Barbara Baraldi, Francesca Bussi, Donatella Di Pietrantonio, Alberto Bertoni, Adil Bellafqih, Mattia Ferraresi, Emilio Rentocchini, Marco Giusti, Marino Neri, Leonardo Colombati, Pier Vittorio Tondelli, Peppe Millanta, Silvia Caramellino, Gabriele Turi, Michele Smargiassi, Olivo Barbieri, Carlo Bordone, Franco Guandalini, Roberto Barbolini. Tra gli artisti delle copertine, Wainer Vaccari, Andrea Capucci, Andrea Chiesi, Marino Neri, Luca Zamoc, Paul Campani.

Modena è stata tra le prime Amministrazioni comunali in Italia, anche grazie al sostegno di Bper Banca, a dar vita a una casa editrice digitale “civica”, progetto di Comune e biblioteche comunali sviluppato con Beppe Cottafavi, con gli e-book pubblicati tra le risorse open sulla piattaforma digitale Media library on line (Mlol) grazie alla collaborazione del gestore Horizons Unlimited, mentre la grafica delle copertine è curata da Sartoria Comunicazione.

Informazioni online sul sito del Comune (www.comune.modena.it/ildondolo). Gli e-book del Dondolo si scaricano dalla piattaforma digitale Mlol (www.mlol.it).

