Emergenza Coronavirus: cimiteri di Cavezzo, Motta e Disvetro chiusi fino al 3 aprile

CAVEZZO, MOTTA, DISVETRO – Il cimitero di Cavezzo e quelli della frazioni Motta e Disvetro resteranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile compreso. Il provvedimento è contenuto in un’ordinanza (la numero 1621) firmata oggi dal sindaco Lisa Luppi e immediatamente esecutiva. In tale periodo rimangono comunque garantiti i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, tumulazione ceneri, ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone, nel rispetto delle misure di prevenzione prescritte nei provvedimenti in vigore. Durante lo stesso periodo, all’interno dei cimiteri comunali, sono inoltre sospese tutte le attività connesse ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

