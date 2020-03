Emergenza Coronavirus: consegne a domicilio e prenotazioni spesa a Camposanto

Consegna di spesa alimentare, farmaci o pasto a favore di persone fragili senza rete familiare. Per le persone non autosufficienti senza una rete familiare/amicale di supporto che possa provvedere ad assicurare la consegna di alimenti e farmaci è possibile rivolgersi al servizio sociale territoriale al numero 0535 80929 o all’assistente sociale al numero 0535 80904 dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00 e martedi e giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

Servizi:

-Consegna del pasto a domicilio -costo 6,50 € /pasto e consegna gratuita;

– Consegna generi alimentari una volta alla settimana

– Consegna Farmaci

Per tutti i servizi sopraindicati il costo della consegna è gratuito.

Consegne a domicilio e prenotazione spesa per tutti i cittadini di Camposanto

Alcune attività presenti sul nostro territorio si sono rese disponibili per effettuare consegne a domicilio, un servizio importante che ci aiuta a restare a casa.

TRATTORIA STELLA

le prenotazioni si accettano entro le ore 18:30.

Le consegne inizieranno a partire dalle 19:00

Per prenotare o chiedere informazioni:

Telefonare al 3703682280

Oppure inviare un messaggio tramite WhatsApp al 3703682280 (ordine valido con nostra conferma)

GELATERIA PECCATI DI GOLA

Si effettua consegna a domicilio tutti i giorni, tutto il giorno, fino alle ore 20.00, senza costi di trasporto fino a un raggio di 15 KM

Telefono: 3319459830

PIZZERIA MARGHERITA

Per consegna a domicilio chiamare il numero: 0535 87045

MACELLERIA PALAZZI

riceve prenotazioni al numero 0535 88240 dalle 8,30 alle 12.00 per ordinare la spesa e ritirarla con comodo in negozio oppure per prenotare la consegna a domicilio

FORNO AZZOLINI BOTTEGONE

riceve prenotazioni al numero 0535 87334 per ordinare la spesa dalle 7.00 alle 13.30. Sarà possibile ritirarla con comodo in negozio oppure prenotare la consegna a domicilio

TRATTORIA DA MOI

Si accettano prenotazioni per consegna a domicilio al numero 0535 85358 dalle 12 alle 18.00

AGRITURISMO QUATAR CANTON

si ricevono prenotazioni al numero 3478006254 dal venerdì alle 11.00 in poi.

Le consegne a domicilio saranno effettuate il sabato e la domenica compresa

Si segnala infine che alcuni commercianti presenti sul territorio offrono la possibilità di ordinare la spesa telefonicamente e poi ritirarla in negozio:

SUPERMERCATO SIGMA

Telefonare al numero: 0535 88235 per ordinare la spesa e ritirarla con comodo in negozio

FORNO LE SPIGHE

Telefonare al numero 0535 87098 dalle 6.30 alle 12 per ordinare la tua borsa spesa e ritirarla con comodo in negozio

FORNO VECCHIO MULINO

Telefonare al numero 0535 87228 per ordinare la tua borsa spesa e ritirarla con comodo in negozio

