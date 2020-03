Emergenza Coronavirus, Mirandola: disposto differimento e sospensione tributi comunali in scadenza

MIRANDOLA, 23 MARZO – Un aiuto concreto ai cittadini ed alle imprese, costretti a confrontarsi con le forti difficoltà indotte dall’emergenza epidemiologica in corso da Coronavirus. È quanto ha predisposto il Comune di Mirandola, con la disposizione del differimento e della sospensione del pagamento dei tributi comunali.

A tal proposito oggi, 23 marzo infatti la Giunta comunale – con l’obiettivo prioritario di sottoporla al Consiglio comunale nella prossima seduta per la ratifica – ha approvato una delibera specifica in cui:

“Abbiamo scelto di adottare queste misure, con l’auspicio che possano rappresentare una boccata d’ossigeno, per cittadini ed attività imprenditoriali, già costretti a far fronte ai troppi disagi in termini di lavoro, provocati dalla situazione in atto”, fa sapere il Sindaco di Mirandola, Alberto Greco.