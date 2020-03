Emergenza Coronavirus: Nonantola sospende il servizio della casetta dell’acqua

NONANTOLA, 19 MARZO – Considerata l’emergenza sanitaria in atto legata alla possibilità di contagio al Covid – 19, il Comune ha deciso di sospendere temporaneamente il servizio della casetta dell’acqua di Piazza Alessandrini.

La decisione e stata presa sia per evitare possibili assembramenti nei pressi dell’erogatore stesso, sia perché in questi giorni non è possibile garantire la disinfezione delle superfici tra un’erogazione e l’altra.

Le notizie delle ultime 24 ore sull’epidemia da Coronavirus

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017