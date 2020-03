Emergenza Coronavirus: raccolta fondi per Croce Blu Concordia e San Possidonio

CONCORDIA E SAN POSSIDONIO, 23 MARZO – La Croce Blu di Concordia e San Possidonio, come tante altre associazioni sul territorio, si trova in prima linea nell’emergenza COVID-19. Vogliamo essere presenti per i cittadini anche, e soprattutto, in momenti come questo. Il nostro compito diventa sempre più difficile perché dobbiamo tutelare la salute dei nostri volontari, che sono sempre disponibili, e dei pazienti.

Abbiamo bisogno di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), e per questo motivo abbiamo deciso di creare una raccolta fondi, affinché l’associazione possa continuare a svolgere i servizi ordinari e di emergenza.

Al seguente link la raccolta fondi: Raccolta fondi di Caterina Ragazzi per Croce Blu Concordia e San Possidonio

