Emergenza Coronavirus: Raccolta fondi per i volontari della Croce Blu di Camposanto

CAMPOSANTO, 23 MARZO – In questo periodo di grave emergenza sanitaria, i volontari della Croce Blu di Camposanto sono in prima linea nelle operazioni di soccorso delle persone contagiate dal Virus COVID-19 e proprio per questo necessitano di dispositivi individuali come mascherine FFP2, vari DPI e prodotti e strumenti per la sanificazione con i quali poter compiere interventi in sicurezza. Purtroppo, vi è una grande carenza di questi dispositivi e affinché possano continuare a soccorrere coloro che ne abbiano bisogno senza rischi per la loro salute è stata attivata questa raccolta fondi grazie a cui è possibile dare un contributo per l’acquisto di questo materiale. I volontari della Croce Blu sono persone che durante l’anno mettono a disposizione il proprio tempo libero per soccorrere gli altri: aiutiamoli in modo tale che possano continuare a farlo in sicurezza!

Le notizie delle ultime 24 ore sull’epidemia da Coronavirus

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017