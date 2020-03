Emergenza Coronavirus: San Felice differisce i tributi comunali

SAN FELICE SUL PANARO, 25 MARZO – Per aiutare cittadini e imprese nel momento complesso che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, la Giunta comunale di San Felice sul Panaro ha approvato il 25 marzo una delibera, che sarà sottoposta al primo Consiglio comunale utile per la ratifica, con cui vengono differiti o sospesi i pagamenti dei tributi comunali.

Nel dettaglio: viene differito al 30 giugno 2020 il pagamento dell’imposta di pubblicità (Icp), in scadenza il 31 marzo 2020; viene differito al 30 giugno 2020 il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (Cosap), in scadenza anche questo il 31 marzo 2020; è stato sospeso il pagamento delle rate relative alle rateazioni di tutti gli accertamenti attinenti ai tributi comunali, nonché di quelle relative alle ingiunzioni di pagamento con scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo al 30 giugno 2020.

È stato disposto che il numero delle rate previsto nel provvedimento di concessione della rateazione è automaticamente aumentato di un numero di rate pari a quelle oggetto di sospensione. Resta infine ferma la possibilità per i contribuenti di versare volontariamente alle scadenze indicate, anche se sono oggetto di differimento o sospensione.

