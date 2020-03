Emergenza Coronavirus: i servizi per i Nonantolani

NONANTOLA, 20 MARZO – Il Comune di Nonantola, con il prezioso contributo delle citate associazioni di volontariato e di professionisti del territorio, ha avviato una rete di servizi a sostegno dei cittadini in questi giorni di emergenza COVID-19.

E’ previsto un numero di assistenza alla popolazione fragile (350 0788653) , operativo dal lunedì al sabato tra le 9:30 e le 12:30, che fungerà da “triage”, raccogliendo le esigenze e indirizzandole agli opportuni servizi.

Sempre telefonicamente (350 5323728), grazie al progetto “Pronto a farti compagnia”, organizzato in collaborazione con la Consulta del Volontariato, i cittadini potranno trovare ascolto e scambiare due chiacchiere, per alleviare noia e solitudine e ricevere informazioni di carattere generale.

E’ inoltre già attivo il servizio di acquisto e consegna di beni di prima necessità per soggetti fragili segnalati dai servizi sociali e per le persone in isolamento domiciliare, con il contributo di Croce Blu e O.R.M. – Protezione civile.

Ancora, sarà a breve operativo, il servizio “Psico On Line”, attraverso il quale sei psicologi e psicoterapeuti nonantolani offriranno una consulenza psicologica telefonica gratuita.

Infine, continua il presidio del territorio per monitorare il rispetto delle ordinanze ed il divieto di assembramenti, da parte di Polizia Municipale e Carabinieri, con il supporto delle squadre di volontari O.R.M.