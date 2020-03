Emesso il francobollo dedicato alla Fondazione Telethon nel 30° anniversario di attività

Il 28 febbraio 2020 è stato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato alla Fondazione Telethon, nel 30° anniversario di attività, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. La tiratura è di trecentomila esemplari, il foglio è da quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto è a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

La vignetta riproduce il logo della Fondazione Telethon seguito dal logo dedicato al 30° anniversario.

Completano il francobollo, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio Postale di Roma VR.

Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A4 a tre ante, contenente il francobollo singolo, una quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al costo di 15€.

Luca di Montezemolo, Presidente Fondazione Telethon, commenta così:

Sono trascorsi trent’anni dal primo appello fatto agli italiani sulle reti Rai per offrire sostegno e risorse alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Trent’anni che vogliamo raccontare attraverso sei parole scelte con cura per esprimere tutto quello che Fondazione Telethon è oggi e sempre di più vuole continuare a essere.

Siamo l’impegno collettivo di migliaia di ricercatori, donatori, volontari, aziende che ci hanno consentito di offrire risposte e terapie a persone e famiglie che convivono con patologie genetiche rare e gravissime.

Siamo ricerca italiana eccellente finanziata grazie a metodi di selezione rigorosi volti a valorizzare il merito per arrivare il prima possibile a risultati tangibili nella vita delle persone.

Siamo la speranza di migliaia di famiglie in tutto il mondo che oggi possono sentirsi più forti davanti ad alcune diagnosi prima terribili, oggi affrontabili.

Siamo la cura che abbiamo raggiunto per alcune gravi patologie dell’infanzia grazie alla terapia genica e che vogliamo moltiplicare e accelerare su un numero sempre maggiore di malattie.

Siamo il futuro della ricerca italiana e internazionale, quello dei bambini che oggi non sarebbero qui e di coloro che nasceranno domani, con le stesse malattie, ma diverse prospettive.

Siamo le sfide che abbiamo raccolto fin dal primo giorno, insieme a voi, alla vostra generosità, al vostro denaro e al vostro tempo. Quelle sfide che solo grazie a voi possiamo continuare ad affrontare e a vincere.

Ogni sforzo fatto in questi trent’anni da tutta la squadra Telethon è stato soprattutto un gesto d’amore, un modo per provare a restituirne almeno una parte di quello che abbiamo avuto il privilegio di ricevere sotto forma di un grazie o di un sorriso dalle tante famiglie che abbiamo incontrato durante il nostro cammino, prendendone la forza per proseguire con determinazione, giorno dopo giorno, verso grandi risultati.