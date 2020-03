Entrano in cortile, si affacciano nel capanno degli attrezzi e rubano quel che gli pare

ROVERETO SUL SECCHIA – Entrano in cortile si affacciano nel capanno degli attrezzi e rubano quel che gli pare. E’ successo a Rovereto sul Secchia, frazione di Novi di Modena. Un cittadino che abita in via Lugli ha subito l’altra notte il furto di un costoso tagliaerba, del valore di circa 500 euro, che aveva riposto in un capanno chiuso. E quello dell’altra sera non è l’unico furto di questo tipo.

Si segnalano diverse vicende simili, e addirittura un altro derubato spiega che i ladri gli sno entrati in proprietà privata in pieno giorno. “Io ero a casa e non ho neanche sentito aprire il cancello. Io che di solito sento anche quando si ferma il postino. Comunque il giorno prima io e mio marito abbiamo notato un vecchio furgone bianco fermo più avanti rispetto al nostro marciapiede, ma non ci abbiamo dato peso”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017