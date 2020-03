Esami e controlli per le donne incinte, sms di sospensione partiti per sbaglio

Esami e controlli per le donne incinte, sms di sospensione partiti per sbaglio. La specifica arriva dall’Ausl di Modena cui abbiamo chiesto lumi riguardo a quanto sta accadendo in questi giorni ad alcune future mamme, che si stanno vedendo cancellare gli appuntamenti già fissati con la sanità.

A una giovane mamma di Novi, ad esempio, è arrivato un sms sul cellulare (in foto) in cui si diceva che il suo appuntamento per analisi del sangue e delle urine, un controllo che si fa ogni paio di mesi per monitorare l’evolvere della gravidanza, era stato sospeso. La signora ha chiamato il centralino Ausl che si occupa delle prenotazioni e le hanno detto che un nuovo appuntamento si poteva prendere solo ad aprile inoltrato. Ad aprile vuol dire inutile, quindi, visto che la Natura ha i suoi tempi.

La signora ha dovuto ricorrere a un centro analisi privato, a pagamento.

Stessa vicissitudine l’ha vissuta una’altra puerpera della Bassa, che doveva fare una ecografia morfologica ma l’appuntamento le è stato cancellato. In questo caso, con conseguenze peggiori, perchè l’ecografia morfologica si fa solo ed esclusivamente a un certo punto della gravidanza, e dal suo esito si decidiono se fare nuove analisi o no

Si è trattato però di un errore. Dall’Ausl spiegano che “Le prestazioni relative al percorso nascita sono garantite, purtroppo il sistema ha inviato sms indistintamente a chi aveva una prenotazione”

