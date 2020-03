Eventi calamitosi anno 2019, richieste di contributi per privati e imprese

Sono state approvate le Direttive per la concessione dei contributi per i danni subiti dai privati e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna nei mesi di maggio e novembre 2019 e nel territorio delle Provincie di Bologna, Modena e Reggio Emilia il 22 giugno 2019 (grandinata).

Gli atti di approvazione, le Direttive e la modulistica sono disponibili sul sito dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile:

http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it

Le spese ammesse a contributo

I cittadini privati che hanno subito danni all’abitazione principale o alla seconda casa potranno chiedere gli indennizzi per il ripristino, la ricostruzione dell’abitazione distrutta o la sua delocalizzazione, la sistemazione o sostituzione di serramenti interni ed esterni, degli impianti di riscaldamento, idrico-fognario ed elettrico, di ascensori montascale e beni mobili, non registrati, come arredi ed elettrodomestici.

Per le abitazioni principali, gli indennizzi potranno coprire fino all’80% dei danni, per le seconde case il contributo potrà invece arrivare fino al 50%.

Per le aziende, sono ammissibili anche le spese per il ripristino o la sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo e di beni mobili registrati strumentali all’esercizio dell’attività economica, oltre che a macchinari, attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

I contributi potranno essere assegnati fino a un tetto massimo di 450 mila euro per ogni sede danneggiata. Il rimborso verrà concesso fino al 50% del valore minimo tra la stima della perizia asseverata che l’impresa deve fornire e il costo effettivamente sostenuto o da sostenere, se minore. La percentuale salirà all’80% solo per il ripristino o sostituzione di macchinari, attrezzature, arredi o acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

Cittadini privati: come presentare la domanda

La domanda di contributo deve essere presentata al Comune dove sono ubicati i beni danneggiati utilizzando l’apposita modulistica (Modelli B).

Indirizzo per scaricare la modulistica: http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it

I privati possono presentare la domanda utilizzando una delle seguenti modalità:

Di persona presso l’ ufficio Segreteria generale e Protocollo in Piazza Repubblica, 57

Aperto: dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 12.30 , con aperture pomeridiane il martedì e il giovedì, dalle 14.00 alle 17.00

Tramite raccomandata a/r a indirizzata a: Comune di Bastiglia – Piazza Repubblica 57- 41030 Modena

a/r a indirizzata a: Comune di Bastiglia – Piazza Repubblica 57- 41030 Modena Tramite PEC: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it

Attività economiche e produttive: come presentare la domanda

La domanda di contributo deve essere presentata al Comune dove sono ubicati i beni danneggiati esclusivamente a mezzo PEC utilizzando l’apposita Modulistica (Modelli C)

Indirizzo per scaricare la modulistica: http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it

Indirizzo PEC per l’invio della domanda: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it

Per informazioni

Responsabile Area Tecnica, Geom. Moreno Zaccarelli tel 059/800934

Ufficio di Protezione Civile tel 059/800923

