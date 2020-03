Federconsumatori Modena: tenete gli scontrini, ci pensiamo dopo

Sono diverse le notizie che giungono a Federconsumatori circa incrementi ingiustificabili di prodotti, in particolare sanitari. Farmacisti e negozianti si giustificano sostenendo che è stato il fornitore ad incrementare il prezzo, e probabilmente i fornitori a loro volta scaricano le responsabilità sui produttori.

E’ complicato oggi risalire alle responsabilità, ed è complicato fare una denuncia in tempi di ridotta mobilità, così com’è difficile fare una segnalazione in un momento dove l’impegno delle Forze dell’Ordine è enorme.

Per questo stiamo dicendo a chi chiama di conservare gli scontrini. Ci sarà tempo per intervenire, per agire nei confronti di chi ha approfittato di questa fase per aumentare i propri profitti, per lucrare su beni di difficile reperibilità.

Una cosa vergognosa, rispetto alla quale, quando possibile, bisognerà essere severissimi. Forti sanzioni, sospensione di licenze, fino alla chiusura dei portali che veicolano inserzioni dove i prodotti sono maggiorati anche del 1000%.

Tenete gli scontrini, fate fotografie dei cartellini e screenshot delle pagine web.

Federconsumatori Modena assisterà le persone che sono state obbligate, in questa fase, ad accettare tutto questo. Bisognerà risalire alle responsabilità, e sarà necessario fare i nomi, per non accomunare pochi disonesti alla grande quantità di persone che oggi sta dimostrando un impegno encomiabile per fornire servizi di pubblica utilità.

Per il momento è possibile inviare segnalazioni a info@federconsumatori-modena. it

