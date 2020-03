Ferrara felice eccezione nell’incubo Coronavirus, ora si studia perchè

LUNEDì 30 MARZO 2020 – Ferrara felice eccezione nell’incubo Coronavirus, ora si studia perchè. E’ la Regione Emilia-Romagna ad avere intenzione di studiare il caso Ferrara. A differenza delle altre province emiliane dove si contano a migliaia, quella estense è largamente la provincia meno colpita dell’Emilia-Romagna con poco più di 300 contagiati dal Coronavirus, oltrettutto concentrati in buona parte sul confine con Bologna.

“C’è una resistenza naturale di quella provincia che dovremo studiare per il bene anche di altri cittadini – ha osservato il commissario per l’emergenza Sergio Venturi durante la diretta Facebook per l’aggioramento dei dati di lunedì pomeriggio. “Una grande parte della provincia di Ferrara è preservata e sono molto contento per chi vive li'”, dice ancora il commissario. “Sarebbe utile per tutti capire il perchè, se dipende”.

