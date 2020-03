Finale Emilia chiude tutti i cimiteri, ai funerali massimo 6 persone

FINALE EMILIA, 20 MARZO 2020- Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, e che i decreti adottati pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, il sindaco di Finale Emilia Sandro Palazzi ha deciso di disporre la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, garantendo, comunque la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di sei persone. Sospesa all’interno dei cimiteri comunali ogni attività connessa ai servizi di iniziativa privata.

