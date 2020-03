Finale Emilia, due giovani sorelle finiscono nel fossato con l’auto

Incidente stradale, domenica, per due giovani sorelle di Finale Emilia che sono finite nel canale con l’auto. E’ accaduto nel pomeriggio, poco dopo l’ora di pranzo, all’incrocio tra via Finalese con via Lamborghini, sulla strada che da Pilastrello va ad Alberone, nel ferrarese.

L’auto della due sorelle proveniva da Cento e andava verso Finale quando, all’improvviso, poco dopo una curva, complice l’asfalto bagnato dalla pioggia ha fatto un testacoda finendo fuori strada, nel fossato che costeggia la via.

La parte anteriore del mezzo è andata distrutta, la due ragazze, frastornate, ma non ferite gravemente, sono state soccorse dal 118. Una è stata portata in ambulanza a Cona, l’altra, le cui condizioni preoccupavano di più visto lo stato interessante, in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna.

