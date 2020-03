Fotonotizia, al bancomat di San Prospero guanti e rifiuti selvaggi

Segnalazione da San Prospero, dove il cestino dello sportello bancomat BPER che dovrebbe contenere gli scontrini delle varie operazioni, straripa invece di rifiuti sanitari e in particolare dei guanti usa e getta utilizzati per digitare sulla tastierina in sicurezza. Sui gruppi social la segnalazione dei cittadini: “Usate le protezioni e poi? Le sbattete in giro piene di batteri…una vergogna!”. Un invito a una maggiore attenzione e civiltà.

