Fratelli d’Italia critica la direttrice di Er.Go: “Ha chiesto agli studenti di lasciare i propri alloggi”

Intervenire con la massima urgenza per far rettificare la comunicazione della direttrice di Er.Go dicendo agli studenti di non lasciare gli alloggi. A chiederlo sono Marco Lisei e Michele Barcaiuolo di Fratelli d’Italia, che hanno depositato un’interrogazione nella quale criticano la scelta della direttrice dell’ente regionale per il diritto allo studio, rea di aver invitato gli studenti degli atenei di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma a tornare nelle proprie residenze lasciando libera la stanza dagli effetti personali.

Un invito, scrivono i consiglieri, che “appare del tutto in contrasto con i decreti ministeriali” emanati in questi giorni, che “potrebbe potenzialmente mettere a rischio di contagio gli studenti e le persone che li dovrebbero assistere nel trasloco” e che ha “causato sconforto e confusione”. Gli esponenti di Fdi chiedono quindi alla Giunta di intervenire per “fare chiarezza” e domandano se “stia valutando, nei limiti delle proprie competenze, di adottare provvedimenti finalizzati a chiedere la rimozione della direttrice dall’incarico ed eventualmente di valutare l’adozione di provvedimenti disciplinari”.

