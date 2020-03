“Fugge” per amore da San Felice a Carpi: la Polizia lo ferma e lo multa

Non ha rispettato il decreto del Ministero ed è partito da San Felice sul Panaro per andare dalla sua fidanzata a Carpi: fermato dalla Polizia a pochi chilometri da casa dell’amata, è stato sanzionato per essere uscito senza un motivo emergenziale. E’ successo a un giovane di 23 anni, che ha raccontato agli agenti il motivo della sua “fuga” consapevole della sanzione che dovrà pagare per “Inosservanza dei provvedimenti amministrativi”, così come dice l’art. 650 del Codice Penale.

