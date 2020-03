“I furbetti del post terremoto”, Le Iene incalzano Palma Costi

“I furbetti del post terremoto”, Le Iene incalzano Palma Costi. E’ andata in onda giovedì la puntata delle Iene in cui si è parlato della ricostruzione in Emilia-Romagna.

i giornalisti della popolare trasmissione di Italia Uno – qui il servizio – si sono recati nelle scorse settimane presso presso l’abitazione privata dell’ex assessora regionale Palma Costi per avere contezza di alcune vicende legate alla ricostruzione nel Ferrarese.

Alessandro De Giuseppe ha denunciato che alcuni immobili che in Emilia, nel post terremoto del 2012, avrebbero usufruito dei fondi per la ricostruzione senza averne diritto. L’inviato ha incontrato tecnici, proprietari, amministratori e, fra gli altri, il presidente Bonaccini a Riolunato e appunto Palma Costi, secondo la quale “ogni volta che abbiamo trovato situazioni difformi, abbiamo proceduto con la revoca delle risorse”. De Giuseppe ha incalzato Costi chiedendole se non era meglio controllare prima, per poi ribadire la stessa domanda, con in mano le pratiche di una determinata situazione, a Bonaccini.

