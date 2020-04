Il governatore Bonaccini: “Si va avanti con le restrizioni almeno fino a Pasqua”

“Si va avanti con le restrizioni almeno fino a Pasqua”. E’ quanto riferisce il governatore dell’Emilia-Romagan Stefano Bonaccini in riferimento alle misure restrittive della libertà personale e delle attività imprenditoriali messe in campo per contrastare la diffusione del Coronavirus.

