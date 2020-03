Incendio nella notte alla Carrozzeria Gm di Camposanto

Incendio nella notte alla Carrozzeria Nuova Gm di Camposanto. E’ avvenuto poco prima della mezzanotte, quando i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire vedendo del fumo che si levava dall’azienda che si trova alle porte del paese e che lavora per realtà come Ferrari, Lamborghini e Ducati.

L’incendio è scoppiato nella parte esterna della ditta, quella posteriore. Secondo i primi accertamenti sono bruciati agenti chimici e vernici, parti di plastica e automobili che erano depositati nel cortile.

Non ci sono feriti, e e secondo i primi accertamenti fatti al mattino, il fuoco ha fatto danni ingenti anche se non è arrivato alle linee produttive.

L’incendio si è infatti sviluppato nel magazzino dove vengono consevati i filtri, quelli nuovi e quelli usati nei forni di verniciatura.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato fino alle 4.30 per domare l’incendio e mettere in sicurezza la situazione, con la squadra della caserma di San Felice sul Panaro, i volontari di Finale Emilia e con un paio di colleghi arrivati in supporto da Modena.

L’azienda è aperta, è alla conta dei danni e stanno facendo gli accertamenti del caso. Nom sono chiare le cause, dell’accaduto, ogni ipotesi è aperta.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri. Si indaga per danneggiamento a seguito di incendio. Al momento.

