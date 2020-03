Installazione di nuove videocamere a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Probabilmente molti di voi in queste settimane avranno notato l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza o la sostituzione e manutenzione di quelle già presenti per le vie di San Felice.

E’ un passo importante per migliorare la sicurezza e il controllo del nostro territorio comunale, grazie all’investimento deciso nel 2018 dall’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.

Questa misura rientra in una spesa complessiva di 900mila euro stanziata lo stesso anno dall’Ucman. Frutto della condivisione di obiettivi e azioni da mettere in campo tra i Sindaci dell’area nord, la Prefettura e le forze dell’ordine.

Ricordiamo tra le altre azioni il supporto alla nascita dei volontari nei quartieri, il finanziamento per diversi anni dei bandi per concedere contributi ai privati che vogliono installare impianti privati, il rafforzamento del corpo unico di Polizia Municipale.

