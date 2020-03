J. Colors Finale Emilia: sindacati ribadiscono necessità di un piano industriale credibile

FINALE EMILIA – Si è svolto il 5 marzo in diretta streaming tra la Direzione aziendale, l’assessorato regionale alle attività produttive Vincenzo Colla e le Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Uiltec Uil e le Rsu dello stabilimento di Finale Emilia l’incontro finalizzato ad affrontare la situazione della crisi J.Colors in funzione del prossimo appuntamento al Ministero previsto per il 16 marzo.

Le parti hanno condiviso la necessità, vista l’attuale situazione di emergenza coronavirus nel paese, di richiedere un ulteriore mese di proroga della procedura di licenziamento e conseguente chiusura dello stabilimento.

Il mese di proroga dovrà essere dedicato a predisporre un nuovo e credibile piano industriale che punti al rilancio complessivo del gruppo J.Colors e che punti ad evitare la chiusura dello stabilimento di Finale Emilia e il mantenimento dell’occupazione .

I sindacati Filctem Cgil e la Uiltec Uil auspicano un reale impegno da parte della proprietà nel mettere sul tavolo tutte le iniziative e gli strumenti atti a portare a soluzione una vicenda che ormai da tempo tiene in apprensione non solo per i 32 lavoratori e le loro famiglie, ma l’intero territorio della Bassa modenese.

