La fake news del Pronto Soccorso di Mirandola al collasso

La fake news del Pronto Soccorso di Mirandola al collasso. E’ girata per tutta la giornata a Mirandola e dintorni, tra Whatsapp e gli altri social network, la “notizia” che fosse in corso un eccezionale afflusso di gente al Santa Maria Bianca, in alcuni casi si diceva anche che fosse dovuto a una epidemia scoppiata in Comune.

Le cose non stavano così. Punto per punto. C’è stato sì un caso di Coronavirus in Comune, che riguardava una dipendente, ma solo una. Al momento non si registrano altri casi.

Pronto Soccorso intasato? No, non ci sono stati problemi ingestibili. Il lavoro c’è è sempre tanto, ma non c’è nulla al di fuori dall norma, spiegano dalla Ausl. E comunque cosa nota che le persone è meglio che NON vadano al Pronto Soccorso in questi giorni difficili per casi non gravi.

Quindi una fake news a fin di bene. Ma contraollate sempre Sul Panaro e le fonti istituzionali e occhio a quello che condividete.

Tutte le nostre notizie sull'epidemia da Coronavirus

