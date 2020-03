L’anticipazione: Modena diventa “zona rossa”, non si entra e non si esce più. Scuole chiuse fino al 3 aprile

L’anticipazione di Repubblica: Modena diventa zona rossa, non si entra e non si esce più. Il Governo avrebbe definito le nuove misure nazionali di contenimento dell’emergenza Coronavirus, in un decreto che dovebbe essere licenziato a ore. Previsto l’arresto per chi trasgredisce.

La misura che riguarda Modena – con i suoi 82 casi di contagio accertato – è contenuta nell’articolo 1 della bozza del decretoin cui compare il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province: Modena, appunto, poi Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

