L’associazione Balorda promuove una raccolta fondi anti-Coronavirus

Mercoledì 11 marzo la popolare associazione della Balorda ha emesso un bonifico di 500€ a favore della Croce Rossa Italiana – Comitato di Carpi per l’acquisto di materiale di protesione individuale (mascherine, guanti monouso, kit per corona virus ecc ) per il personale sanitario della CRI e del Pronto Soccorso di Carpi impegnato nell’ emergenza COVID-19. Questo piccolo primo passo, per sostenere ed aiutare chi si sta facendo in 4 per tutti noi, è solo l’inizio. L’associazione infatti si è già attivata per aprire anche una raccolta fondi, tramite la piattaforma di crowdfunding solidale “produzionidalbasso.com“, per permettere a tutti quanti, ognuno come potrà, di dare il proprio contributo per tutelare la salute di chi tutela la nostra ogni giorno.

L’associazione ha aperto la raccolta, dandone notizia sui suoi canali social, dalle ore 12,00 di giovedì 12 marzo, il link per accedere al crowdfunding è il seguente: http://sostieni.link/24744

Si chiede la massima diffusione della notizia della raccolta, per far sì che arrivi al maggior numero possibile di persone, per dare un aiuto concreto a chi combatte l’emergenza COVID-19 in prima linea nella nostra città.

State collegati, andrà tutto bene! Uniti, ce la faremo!

