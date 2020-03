Cibo e spesa, le consegne a domicilio a Cavezzo

Cibo e servizi, le consegne a domicilio a Cavezzo. Ecco l’elenco dei commercianti e degli esercenti che, in ossequio alle norme che impongono misure restrittive per arginare l’epidemia da Coronavirus, hanno attivato la modalità di consegna a domicilio per i loro clienti.

L’elenco che leggete può cambiare ed essere arricchito di commercianti che via via organizzano il nuovo servizio delivery, quindi, tornate a trovarci su questa pagina spesso.

Ecco chi fa consegne a domicilio a Cavezzo

LA FRUTTIVENDOLA Telefono 3493526970 On line, il sito da visitare

OTTICA FATTORI Telefono 053558809 oppure 3382034003 On line, il sito da visitare

PIZZERIA MANGIAFUOCO Telefono 05351900273

SNOOPYZZA Telefono 053559735

AGRIZOO Telefono 053546853

E ancora:

Per aggiungere gratuitamente altre attività, scriveteci a redazione@sulpanaro.net

