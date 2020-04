Le mascherine gratuite prodotte dai volontari carpigiani approdano in Rai

CARPI (MO), 31 MARZO – «Martedì 31 marzo il Tg2, nella sua rubrica “Tutto il bello che c’è”, racconterà l’iniziativa di solidarietà che un gruppo di cittadini carpigiani, di loro volontà e senza alcuno scopo di lucro, hanno attivato per realizzare mascherine in tessuto da distribuire gratuitamente ad amici e conoscenti»: così Maria Laura Mantovani, senatrice M5S, annuncia il servizio che andrà in onda domani alle 13.30 sul canale Rai.

«L’idea è partita da un gruppetto di artigiani che hanno poi attivato alcuni volontari che lavorano da casa. Il tessuto è stato messo a disposizione da un’azienda carpigiana, la Migor – prosegue Mantovani – si tratta di mascherine filtranti, utilissime a scopo precauzionale, adatte alla popolazione in generale. Quando si indossano, ad esempio per andare a fare la spesa, bisogna comunque mantenere il distanziamento sociale di 1 metro. Non possono essere utilizzate da sanitari in servizio, né da lavoratori a scopo protettivo».

Mantovani sottolinea anche «il valore di questo gesto». «Queste persone si sono messe a disposizione della collettività, hanno investito tempo e impegno per la comunità senza secondi fini. Bene dunque che ci si attivi anche con queste modalità».

