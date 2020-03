Limitazioni sulla Ferrara-mare per lavori di restauro di un cavalcavia

Per consentire i lavori di restauro di un cavalcavia che sovrappassa il Raccordo Autostradale ‘Ferrara – Porto Garibaldi’ al km 8,450 da parte dell’amministrazione provinciale di Ferrara, da venerdì 6 marzo verranno istituite alcune limitazioni al traffico nel territori comunale di Voghiera.

Nel dettaglio, in direzione Porto Garibaldi, verrà chiusa al traffico fino al giovedì 30 aprile la rampa di accesso dello svincolo di Gualdo (km 8,100) in direzione Ferrara.

