L’impegno della vicesindaca Budri: “L’albero del Canile di Mirandola sarà preservato”

MIRANDOLA – “L’albero del Canile di Mirandola sarà preservato”. E’ l’impegno preso dalla vicesindaca di Mirandola Letizia Budri all’indomani della denuncia della rimozione dell’unico grande albero che dà ombra nella zona del rifugio per animali, legata ai lavori che si stanno realizzando per il nuovo canile che costerà oltre 800 mila euro.

La Budri spiega che “Non è stata presa nessuna decisione ma solo fatte valutazioni da parte degli uffici tecnici. Si tratta di un albero spontaneo, non di una piantumazione prevista Ma visto il tipo di organizzione che prevedono i parcheggi esterni, inghiaiati e non asfaltati e senza autobloccanti, l’albero può rimanere”.

“Fermo restando che saranno piantiti anche nuobi alberi, uno ogni tre parcheggi, come prevede il Rue del Comune di Mirandola, posso anticipare che il grande albero sarà preservato e nell’organizzazione dei parcheggi al canile non verrà toccato, così come non verrà toccata la vegetazione spontanea che costeggia il lotto. Era previsto abbattimento ma non è coperto dal piano economico dell’opera”, conclude la vicesindaca.

