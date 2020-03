Lo Junior Finale piange Giuliano Modolo

FINALE EMILIA – È stato apprezzato giocatore di calcio nelle giovanili della Centese e amato e stimato allenatore Finale Emilia e se ne è andato nel commosso ricordo di tutti coloro che lo hanno conosciuto, Giuliano Modolo.

Scrivono dallo Junior Finale:

Sei stato uno splendido istruttore, educatore, confidente. Hai amato tutti i bambini che hai allenato, ricevendo lo stesso amore e tanta ammirazione. Non ti avremmo mai voluto lasciare, eri uno dei punti fermi dello Junior Finale, uno di quei mister bravissimi e magnifici che fanno la differenza per competenza, serietà, passione.

Avevi scelto di crescere i nostri ragazzi, era la tua missione, la tua passione: ce lo avevi confidato anche quando altri club ti volevano per le tue capacità e competenze. Riuscivi a creare il feeling giusto con tutti, trasmettendo l’amore per il calcio che ti animava.

Porteremo dentro di noi tanti ricordi, come lo faranno i tanti bimbi di Finale che hanno avuto la possibilità di essere allenati da te.

Addio mister Giuli, ti abbiamo voluto bene, continueremo a farlo e cercheremo di continuare a fare ciò che tu volevi: far divertire e insegnare calcio ai nostri bambini.