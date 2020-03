Lugli e Barcaiuolo chiedono di non trasferire pazienti in luogo a più alto rischio contagio

CARPI E MIRANDOLA – A intervenire nella diatriba tra il sindaco di Mirandola e quello di Carpi sul ruolo dell’ospedale Ramazzini è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo che ha presentato una interrogazione ad hoc in Regione sostenendo di fatto le tesi del sindaco Alberto Greco.

‘E’ poco saggio spargere i contagiati per la Provincia invece di provare a tenerli, per quanto possibile, il più isolati possibile ed in poche strutture. Del resto non è forse pericoloso trasferire pazienti da un ambiente sano ad uno a più alto rischio di contagio, specialmente per i ricoverati di Cardiologia? Ricordano i due esponenti di FDI Lugli e Barcaiuolo che il reparto di chirurgia ortopedica di Mirandola non aveva alcun contagiato da Coronavirus mentre a Carpi oltre ai pazienti contagiati, purtroppo, al 21 marzo 2020, si avevano 38 casi di operatori sanitari positivi al virus, il dato più alto della Provincia modenese. Non solo, può garantire Bonaccini che i reparti di Cardiologia e Chirurgia Ortopedica torneranno, al termine dell’emergenza da Coronavirus, operativi presso l’ospedale di Mirandola?’