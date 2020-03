Lutto a San Felice per la scomparsa di Claudio Maini

SAN FELICE SUL PANARO – Lutto a San Felice per la scomparsa di Claudio Maini, che sabato 28 marzo è mancato all’affetto dei suoi cari. Aveva 61 anni, dipendente di un acetificio e conosciutissimo in paese per la sua grande passione per lo sport e l’innata simpatia.

Claudio Maini lascia la moglie Rita, il figlio Alessio con Sara, il nipote Leonardo, la mamma Lina, il fratello Fabio.

Il cordoglio del Comune di San Felice

Lo sport sanfeliciano piange la perdita di due persone che si sono dedicate all’ attività sportiva locale.

Claudio Maini con la grande passione del tennis, praticante, ex consigliere del circolo locale, uno sportivo che ha contribuito alla crescita del movimento tennistico sanfeliciano.

Purtroppo si deve piangere anche la perdita di Ivano Righini , storico dirigente della Società Ciclistica San Felice, in tanti decenni di attività anche come Giudice provinciale, si è prodigato sui giovani ciclisti un vero punto di riferimento per tutto il mondo a due ruote.

L’ amministrazione comunale porge le più sentite condoglianze ai famigliari. Paolo Pianesani

Consigliere con delega allo Sport

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017