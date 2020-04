Lutto a San Possidonio, il Covid-19 si porta via l’enologo Giulio Cesare Bellini

Giulio Cesare Bellini, noto e stimato enologo e imprenditore agricolo di San Possidonio, non ce l’ha fatta e ha perso la sua battaglia contro il Coronavirus: si è spento a 83 anni all’Ospedale di Mirandola, dove era ricoverato per sintomi inizialmente poco preoccupanti poi rivelatisi effetti del contagio.

Come riporta Il Resto del Carlino: “Bellini era molto conosciuto e stimato nella Bassa per il suo forte attaccamento alle radici del territorio e per la sua lungimiranza imprenditoriale, tratti significativi che la comunità gli ha sempre attribuito. Bellini è stato un apprezzato enologo della cantina sociale e socio fondatore della cooperativa ortofrutticola Cipof, entrambe di San Possidonio, dove gli agricoltori conferiscono la frutta”.

