M5S: «Manutenzione strade provinciali, per Modena e provincia arrivano 13 milioni di euro»

«Per la provincia di Modena ci sono 13 milioni di euro disponibili per la manutenzione delle strade provinciali, grazie al decreto ministeriale espressione dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Ora gli enti locali devono farne richiesta per poterli investire laddove necessario»: così commentano i portavoce M5S, i senatori Maria Laura Mantovani e Gabriele Lanzi e la deputata Stefania Ascari.

«Il decreto ripartisce le risorse per anni. Al Modenese vanno 788mila euro per il 2020, 1,4 milioni per il 2021, e 3,6 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2024. I finanziamenti sono stati erogati sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità dei singoli territori rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico».

«Ora le Province dovranno presentare programmi di intervento per opere già esistenti finalizzati a recare concreti benefici in termini di sicurezza, di riduzione del rischio e di qualità della circolazione ai cittadini. Dunque, potranno essere interessati ponti, pavimentazioni stradali, viadotti, manufatti, gallerie, dispositivi di ritenuta, sistemi di smaltimento acque, segnaletica, illuminazione stradale, sistemi di info-mobilità».

