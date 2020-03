Medici e infermieri, veri guerrieri: il ringraziamento per chi è in prima linea

Sono tantissimi i messaggi di ringraziamento nei confronti degli operatori sanitari che girano sui social da diversi giorni. Un messaggio di stima, di orgoglio verso tutti coloro che lavorano nel campo sanitario, che stanno combattendo in prima linea il diffondersi del coronavirus. Sono chiamati a fare turni infiniti, strazianti, e con la solita determinazione e professionalità danno il massimo. Anche davanti al Pronto Soccorso di Mirandola è stato posizionato un messaggio anonimo per ringraziare gli operatori, sperando che possa essere stato un messaggio di forza a tutti loro.

Quando sarà finita questa emergenza non dimentichiamoci di loro, non dimentichiamo il rispetto verso il prossimo, non intasiamo i pronto soccorso, fino a devastarli.

“GRAZIE” a tutti i medici, infermieri, oss, autisti del 118, volontari.

In queste ore in cui ci sono tante notizie drammatiche mi piacerebbe dare ulteriore spazio sul suo quotidiano a questi eroi.