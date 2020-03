Ho in mente te – Progetto Parkinson propone delle clips per evitare l’eccessiva immobilità

NONANTOLA – Ho in mente te – Progetto Parkinson, in questo periodo di emergenza Coronavirus, propone delle clips per evitare l’eccessiva immobilità. I pazienti, ma non solo, perché le indicazioni sono utili per tutti, possono seguire i filmati con gli esercizi motori da fare a casa, attraverso questo link: https://photos.app.goo.gl/DUTC2PXcBY1kDoQ78.

La proposta di “Attività Fisica Dedicata” dell’associazione – sottolinea la Sindaca Federica Nannetti – contribuisce in questo momento a farci sentire meno soli nelle nostre case. Ci sono tante associazioni, fatte di persone, che pensano a noi e cercano di stare vicino agli altri, anche in questa situazione di distanza obbligata. Facciamolo anche noi… prendiamoci cura degli altri e restiamo a casa il più possibile.

