Mercato Storico di Cavezzo: approvato il nuovo regolamento

Il Mercato Storico di Cavezzo, che dal 1878 si svolge il mercoledì e la domenica, non è solo un punto fermo per tutti i cavezzesi e una tradizione nella vita della comunità, ma anche una risorsa fondamentale per tutte le altre attività commerciali. Nell’ottica della sua complessiva riqualificazione e valorizzazione, durante l’ultima seduta del Consiglio comunale è stata approvata la modifica del regolamento che ne disciplina lo svolgimento.

Nella nuova versione, per la quale l’amministrazione comunale ha recepito non solo le richieste dei commercianti, ma anche le proposte di modifiche e integrazioni da parte delle associazioni di categoria interessate, la novità più rilevante è il divieto della vendita di abiti usati, e l’obbligo per gli ambulanti al decoro dei banchi, ad esempio piegando in modo ordinato la merce, per evitare mucchi e cumuli. Durante la stessa seduta, è stato approvato l’acquisto da parte del Comune di una spazzatrice stradale al posto di quella attualmente in dotazione, ottimizzando così il servizio di pulizia di strade e piazze cavezzesi, specie nelle stagioni di maggior utilizzo (quella estiva e quella autunnale), per un miglioramento complessivo del decoro urbano.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017