Da mercoledì 25 Marzo 2020 “UNIMORE ORIENTA … anche se #iorestoacasa”: on line tutte le informazioni

A seguito delle disposizioni stabilite per far fronte al periodo di emergenza Coronavirus, l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia ha deciso di trasformare la modalità di proposta del consueto evento di Orientamento, non volendo rinunciare ad affiancare studenti e studentesse desiderosi di scegliere il percorso universitario più idoneo in modo ragionato e consapevole.

UNIMORE è infatti fra i primi Atenei italiani ad attivare, a partire dalla data originariamente prevista, l’orientamento in modalità on-line.

Di seguito le principali novità dell’Orientamento 2020:

La modalità on-line mediante un Box-orientamento dedicato sulla homepage del sito web di Ateneo ( http://www.unimore.it/unimoreorienta/ ): qui saranno inseriti i video di presentazione, le principali informazioni su tutti i corsi di laurea, con la possibilità di consultare la guida di ogni dipartimento e di contattare i rispettivi delegati all’orientamento, nonché l’illustrazione delle attività di inclusione messe in atto dall’Ateneo rispetto alle persone con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento. Una sezione sarà dedicata anche ai programmi speciali per giovani atlete e atleti.

Attraverso queste modalità i giovani potranno approcciare la ricca offerta formativa del nostro Ateneo, che consta di 88 Corsi di laurea: 44 Lauree triennali, 38 Magistrali (biennali), 6 Magistrali a Ciclo Unico (quinquennali o sessennali). I Corsi di laurea sono articolati su tre sedi (Modena, Reggio Emilia, Mantova) e coprono vari ambiti (Salute, Scienze, Società e Cultura, Tecnologia, Vita). Ne sono responsabili 13 Dipartimenti e 2 Scuole di Ateneo ( https://www.unimore.it/ammissione/offerta2020.html).

“L’Ateneo di Modena e Reggio Emilia – osserva la Prof.ssa Carla Palumbo, delegata all’Orientamento e al Tutorato – rivolge particolare attenzione, in merito alla formazione, alla possibilità di aumentare i Laureati e Laureate partendo dall’abbattimento del numero degli abbandoni. Questo obiettivo ha come fulcro operativo sia le attività di orientamento sia le successive attività di tutorato. L’orientamento, quindi, diventa in prima istanza la chiave per consentire la scelta più idonea del percorso universitario da intraprendere. Questo approccio può essere condensato, soprattutto nel difficile momento contingente, nello slogan “UNIMORE ORIENTA – dall’emergenza nuovi progetti di orientamento on line”.

“I futuri studenti e studentesse di UNIMORE – afferma il Rettore, Prof. Carlo Adolfo Porro – devono percepire, sin dal primo contatto, la presenza di una comunità accademica aperta e forte che ha la capacità di perseguire l’obiettivo di formare in modo efficace le figure professionali di domani. In quest’ottica, le nuove attività di orientamento sono aderenti alle esigenze contingenti e si propongono di accompagnare passo passo le future matricole nelle scelte da effettuare nei prossimi mesi. Anche sotto questo profilo, così come per l’attività didattica, UNIMORE non si ferma e guarda al futuro”.

A questa pagina sono consultabili tutte le informazioni

https://www.unimore.it/unimoreorienta/

