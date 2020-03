Il meteo della Bassa di martedì 10 marzo

Il meteo della Bassa per martedì 10 marzo secondo i dati di Arpae Emilia-Romagna prevede al mattino in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio sereno; dalla sera cielo velato per nubi alte.

Temperature minime del mattino comprese tra 3 °C sui rilievi e 4 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 12 °C sui rilievi e 14 °C in pianura.

Velocità massima del vento fino a 23 km/h.

Le previsioni per l’Emilia-Romagna

Stato del tempo: cielo generalmente poco nuvoloso, a tratti velato, per transito di nubi alte e stratificate di scarsa consistenza nel corso della giornata.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 3 e 6 gradi; massime in aumento, più sensibile sui rilievi e pianura occidentale, con valori tra 12 e 15 gradi nei capoluoghi.

Venti: deboli; in prevalenza occidentali, in temporanea rotazione da est nel pomeriggio sul settore orientale.

Mare: inizialmente mosso, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso dalla tarda mattinata.

