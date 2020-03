Il meteo della Bassa per venerdì 20 marzo

Il meteo della Bassa per martedì 17 marzo secondo i dati di Arpae Emilia-Romagna prevede al mattino in pianura tendenza ad aumento della nuvolosità, sui rilievi nuvolosità variabile con rovesci sparsi; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi nuvolosità variabile con rovesci sparsi; dalla sera sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime del mattino comprese tra 7 °C sui rilievi e 4 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 15 °C sui rilievi e 21 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 23 (pianura) e 26 km/h (rilievi).

Le previsioni per l’Emilia-Romagna

Stato del tempo: al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso, con possibili banchi di nebbia sulla foce del Po. Dalla mattinata nubi in aumento ad iniziare dai rilievi con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio, più frequenti sul settore emiliano. I rovesci, a carattere sparso e locale, potranno interessare anche le zone pianura centro-occidentali durante il pomeriggio-sera. Sulle zone di pianura orientali nuvolosità variabile con possibilità di qualche locale e breve rovescio nel pomeriggio-sera. Generale rasserenamento nel corso della notte.

Temperature: minime in lieve locale flessione, con valori attorno a 4-5 gradi nei centri urbani del settore emiliano e 6-7 gradi su quelli della Romagna; valori di qualche grado inferiori in aree di aperta campagna.

Massime senza variazioni significative, con valori compresi tra i 18-20 gradi della costa e i 20/21 gradi delle zone interne di pianura.

Venti: deboli di direzione variabile sulla pianura e meridionali sui rilievi.

Mare: poco mosso.

